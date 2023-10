De Kwakel – Op de het bloemenveilingterrein aan de Cotoneaster in De Kwakel is een maandagmiddag 2 oktober een overleden persoon aangetroffen. Het lichaam is naast een vrachtwagen op straat aangetroffen.

De politie kan nog niets zeggen over de doodsoorzaak en onderzoekt de zaak ter plekke.

De omgeving rondom de vrachtwagen is afgezet met lint en tijdelijke schermen.

Foto: VLN Nieuws