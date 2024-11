Diverse tegenvallers bij aanleg fietspad Zwarteweg

Aalsmeer – Het is een project van een lange adem geworden, maar nu zit er echt schot in en kan over zo’n drie weken gebruik gemaakt worden van het tweede deel, tussen de Witteweg en de J.P. Thijsselaan, van het vernieuwde fietspad langs de Zwarteweg. In de vergadering van de commissie maatschappij en bestuur op 21 november zijn vragen gesteld over de realisatie hiervan. De werkzaamheden duren wel heel lang, hoe komt dit en wat is de planning?

“De werkzaamheden aan het fiets- en voetpad langs de Zwarteweg hebben te maken gehad met diverse tegenvallers als gevolg van kabels en leidingen”, zo laat wethouder Sven Spaargaren in een schriftelijk antwoord weten. “Allereerst moest Stedin een gasleiding vervangen. Dit liep uit en heeft veel tijd gekost. Vervolgens bleek de nieuwe gasleiding lek en moest deze opnieuw vervangen worden. Dit heeft wederom enkele maanden vertraging gegeven. Toen vervolgens de asfalteringswerkzaamheden gestart werden, bleken de aanwezige kabels en leidingen op dat tracé veel ondieper te liggen dan voorgeschreven is. Daarom kan er geen fundering gemaakt worden voor een asfaltpad, wat bij asfalt wel nodig is. Het alsnog dieper aanleggen van al deze kabels is geen realistische optie. Daarom is er uiteindelijk voor gekozen om op dit tracé ook Easypath-betonplaten toe te passen. Deze moesten besteld, geproduceerd en geleverd worden en ook dat heeft voor enkele maanden vertraging gezorgd.

De platen zijn begin deze week geleverd en de werkzaamheden zijn direct hervat. Het streven is om het fietspad klaar en open te hebben voor de kerstvakantie. Of dit daadwerkelijk lukt, is wel afhankelijk van de weersomstandigheden. De afrondende werkzaamheden om de nieuwe paden op te leveren vinden in het eerste kwartaal van 2025 plaats.” Tja, samenloop van omstandigheden dus, maar het komt uiteindelijk goed!

Foto: redactie Aalsmeer