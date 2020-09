Diverse bekeuringen na controles politie

Aalsmeer – Regelmatig houdt de politie Amsterdam Amstelland onopvallende verkeerscontroles in haar werkgebied. Afgelopen woensdag 2 september werd ‘ingelogd’ in Aalsmeer en Uithoorn. De politie krijgt vaak klachten over (te) hard rijden in de bebouwde kom. Onder andere op de Bachlaan wordt nogal eens flink gas gegeven, zo bleek ook woensdagavond.

Tijdens een snelheidscontrole met de lasergun passeerde een motorrijder de politie met een snelheid van liefst 104 kilometer. Ter plaatse geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. De motorrijder heeft zijn rijbewijs in moeten leveren en er is proces-verbaal opgemaakt.

In Kudelstaart is een bromfietser tot stoppen gemaand. De bestuurder viel op door zijn slordige rijgedrag. Oorzaak hiervan was mobiele telefoon in de hand. Op de bromfiets ontbraken spiegels, er zaten scherpe delen aan en de beide remhandels waren afgebroken. De bestuurder heeft hiervoor bekeuringen gekregen.

Tijdens de controle in Aalsmeer en Kudelstaart zijn verder drie bestuurders staande gehouden in verband met het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden. Er zijn boetes uitgeschreven van 249 euro (auto), 169 euro (bromfiets) en 104 euro (fietser). De fietser was verbouwereerd dat hiervoor proces-verbaal opgemaakt werd.