Diverse activiteiten tijdens Vredesweek in Aalsmeer

Aalsmeer – Van zaterdag 16 tot en met zondag 24 september vindt er weer een nieuwe Vredesweek plaats. De Open Hof Kerk, Karmelparochie en de Doopsgezinde Gemeente organiseren onder de naam Oecumenische Ambassade van Vrede Aalsmeer diverse activiteiten. Het thema van de week is (On) Vrede, en nu? Bij alle activiteiten wordt gecollecteerd voor LifeLine Ukraine, een stichting die levensmiddelen brengt en humanitaire hulp biedt op de plekken in Oekraïne waar deze het hardst nodig zijn. Iedereen is van harte uitgenodigd om aan de activiteiten deel te nemen.

Viering, vredeswandeling en film

Zondag 17 september, 9.30 uur: Oecumenische viering in Karmelkerk aan de Stommeerweg 13 onder leiding van diaken Jeroen Hoekstra (Karmelparochie). De dienst is voorbereid door de liturgiegroep van de Raad van Kerken Aalsmeer. De viering wordt muzikaal ondersteund door een groot Gelegenheidskoor onder leiding van Lous Zandvliet en Oksana Polman op piano.

Vredeswandeling: Na de oecumenische viering en een kopje koffie in het Parochiehuis kunt u aansluiten bij de Vredeswandeling; een wandeling van een klein uurtje met gedichten, verhalen, stiltemomenten en vooral ruimte voor gesprek.

Maandag 18 september, 20.00 uur: Filmavond in het Parochiehuis aan de Gerberastraat 6. Inloop vanaf 19.30 uur. De film die gedraaid wordt is The Dictator, een verhaal waar aan het gevecht tussen volk en dictator een komisch tintje gegeven is en de kijkers een spiegel voorgehouden wordt hoe democratisch en vrij het Westen is.

Voorstelling en soepmaaltijd

Woensdag 20 september, 20.00 uur: Voorstelling bij de Doopsgezinde Gemeente in de Zijdstraat 55. Acteur Saleh Hassan Faris speelt Mijn Story: een persoonlijke ontroerende monoloog van een acteur die zijn land verlaat en de vrijheid zoekt; de vrijheid van het lichaam. Hij neemt de bezoekers mee op reis van Bagdad naar Aalsmeer en vertelt over zijn zoektocht naar een nieuwe wereld en hoe hij is geïntegreerd. Na afloop is er ruimte om Saleh te spreken. De entree bedraagt 5 euro.

Vrijdag 22 september, 18.00 uur: Soepsteenmaaltijd in de Open Hof Kerk, ingang Baken aan de Sportlaan 86. De deuren zijn geopend vanaf 17.45 uur. Een heerlijke soepmaaltijd wordt geserveerd. Twee vrijwilligers van het goede doel van de Vredesweek, LifeLine Ukraine, vertellen over het werk van de stichting. De opbrengst van de maaltijd is bestemd voor het goede doel. Aanmelden via activiteitenkarmelparochie@gmail.com.

Foto: Optreden groot Gelegenheidskoor tijdens de Oecumenische viering zondag.