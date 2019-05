Dit weekend op stap in bruisend Aalsmeer

Aalsmeer – Weer een scala aan activiteiten wordt dit weekend aangeboden in Aalsmeer. Naar een concert, liever een kaartje leggen, naar de finale van de handbal, de zaalvoetballers aanmoedigen, filmpje pakken, op stap met de oud-burgemeester, een expositie bezoeken, zeilen tijdens de havendag en/of oude brommers ‘kieken’? Het kan allemaal, maak uw/jouw keuze en ga genieten van het bruisende Aalsmeer!

Vrijdag 24 mei:

* Exposities ‘Bloemen van Hoop’ en ‘De taal van bloemen’ in Flower Art Museum, Kudelstaartseweg 1. Open vrijdag 10-17u en zaterdag en zondag 11-17u. T/m 7 juli. * Expositie Jan Dreschler in wijkpunt Voor Elkaer, Kudelstaart. * Koppelkaarten BV Hornmeer in buurthuis, Dreef 1 vanaf 20u. * Concert ‘The Art of Improvisations’ in Flower Art Museum met violiste Merel Vercammen v/a 20u. * Bands 10AM en Al Dublinband live in N201, Zwarteweg. Open vanaf 20.30u.

Zaterdag 25 mei:

* Tentoonstelling Ons Tweede Thuis in De Oude Veiling, Marktstraat (bovenverdieping). * Aanstormend talent met werken van Tom, Marijn, Sophie, Stella en Madzy in KunstKas, Aalsmeerderweg 325. Zaterdag en zondag van 11 tot 17u. * Radio Velddagen in Crash Museum in fort Aalsmeer te Aalsmeerderbrug. Zaterdag en zondag van 11 tot 16u. * Open Havendag bij WV Aalsmeer, Uiterweg 155 van 12 tot 17u. * Dorpswandeling met oud-burgemeester Joost Hoffscholte. Start 13u. bij Historische Tuin, ingang Praamplein. * Lezing in Crash Museum over Duitse bombardementen op Rotterdam vanaf 13u. In fort Aalsmeer. * Expositie ‘Beter met planten’ in Historische Tuin, ingang Praamplein. Om 13u. lezing en rondleiding. * Slotronde ZABO zaalvoetbalcompetitie in sporthal De Waterlelie, Dreef vanaf 19u. * Finale handbal, Aalsmeer tegen Volendam in De Bloemhof, Hornweg v/a 20u. * Optreden Alice Good in N201, Zwarteweg. Open vanaf 20.30u. * Single 501 dartstoernooi in café De Gouwetéén, Dreef vanaf 20.30u. * Filmavond in cultureel café Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u. * The Hoochies live in The Shack, Schipholdijk 253b, Oude Meer vanaf 21u.

Zondag 26 mei:

* Vogelbeurs in hal De Baccara, Baccarastraat van 10 tot 12.30u. * Zomerrit Bromfiets Genootschap. Verzamelen 11.30u. bij café Joppe, Weteringstraat. Vertrek 12u. Retour 17u. * Tarango met Bart Brandjes live in De Zotte Wilg, Uiterweg van 15 tot 18u. * Jazz bij Nieuwe Meer met zangeres Mariëlle Koeman en pianist Jos van Beest vanaf 16u. Stommeerweg 2 (pontje over). * Woodstock Undercover in The Shack, Schipholdijk 253b, Oude Meer vanaf 16u.