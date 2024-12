Dit is de laatste ‘Vier op een rij…welke hoort er niet bij?’

Uithoorn – Bij de opgave in de maand november was foto 3 van het kunstwerk wat hier staat afgebeeld niet te vinden in Uithoorn. Dit staat dit in Mijdrecht en is aldaar bekend onder de naam ‘de maan’. De andere drie prachtige beelden die getoond werden staan wel in onze gemeente. Het waren we wat abstractere kunstwerken.

Met dank aan Ans

Ans Breggeman stuurde ons een reactie en had het goede antwoord gegeven dat foto 3 inderdaad er niet bij hoorde. Ze gaf echter ook nog een mooie toelichting bij de foto’s die wel in Uithoorn waren gemaakt. Zo gaf zij aan dat op foto 1 het kunstwerk ‘Qua Vadis’ is te zien wat uit 3 delen bestaat die een “tekening in de lucht” maken. De 3 driehoekige vormen, vormen samen een sculptuur. Dit beeld is van Carien van de Ven. Op foto 2 was het ‘Pionnenbeeld’ van kunstenaar Pieter Kortekaas te zien wat in 1976 is geplaatst bij het gemeentehuis. Het beeld is van kunststof en zoals we konden in onze editie van 4 december gaat dit beeld verdwijnen omdat het polyster waarvan het beeld is gemaakt niet meer te herstellen is en het beeld dus het einde van zijn levensloop heeft bereikt. In goed overleg met de kunstenaar verdwijnt het dus na 50 jaar. Ans kon ons van foto 4 vertellen dat dit ‘De geheime trap’ is van kunstenaar Armando. Het is later geplaatst bij het stilte monument. Het is gemaakt van 4 stukken graniet. En dit kunstwerk nodigt menigeen uit om er even op te gaan zitten en uit te kijken over de Amstel. Waarmee we kunnen zeggen dat het hierdoor ook nog eens een functioneel kunstwerk is.

Vanaf januari een nieuwe rubriek

U heeft het in de kop van dit artikel inderdaad goed gelezen dat dit de laatste Vier op een rij…welke hoort er niet bij? was. We dachten er komt een nieuw jaar aan en dan steken wij onze rubriek ook gelijk in een nieuw jasje. Vanaf januari gaan we dan ook beginnen met de ‘De toverbalfoto’. Fotograaf Wilco de Vries hebben wij bereid gevonden om een foto van een kunstwerk of een iconisch gebouw in de gemeente Uithoorn te maken en de vraag aan de lezer is: “wat zien we en waar is deze foto gemaakt”? Nu is het niet zo eenvoudig als u wellicht denkt, want onze toverfotograaf Wilco trekt er namelijk op uit met zijn camera en een glazen toverbal. Hij legt de toverbal dan in een bepaalde positie en schiet daardoor een foto. Hierdoor krijgt het een heel speciaal effect. Hij tovert als het ware een ander beeld vandaar dat de titel van de nieuwe rubriek ‘De toverbalfoto’ heeft gekregen. Het is natuurlijk leuk als het juiste antwoord weet en een reactie stuurt. Dit kunt u doen naar

Voorproefje

Hoewel we pas in januari 2025 met de nieuwe rubriek gaan beginnen geeft Wilco alvast een voorproefje om u een idee te geven hoe het er uit ziet. Hij heeft een toverbalfoto gemaakt in Uithoorn. Dit is natuurlijk een makkie, want u heeft vast wel gezien dat dit het ‘Pionnenbeeld’ bij het gemeentehuis is. We vonden dit gelijk wel een mooi eerbetoon aan dit beeld wat 50 jaar in onze gemeente en waar we nu afscheid van moeten nemen. Volgende keer zal het wellicht wat minder eenvoudig zijn wat Wilco tevoorschijn gaat toveren. We zijn benieuwd en ook naar u reacties.

Foto: aangeleverd.