Disco van Oxid tijdens de Bandbrouwerij

Aalsmeer – De Bandbrouwerij in N201 is vrijdag 20 oktober goed bezocht. Het was gezellig druk in het muziekcentrum dat voor deze avond voor en door muzikanten ‘huiselijk’ was ingericht met stoelen en bankjes. Tijdens de Bandbrouwerij krijgen muzikanten de gelegenheid met elkaar muziek te maken en podium-ervaring op te doen. Bovendien stelt N201 haar oefenruimtes ter beschikking, zodat nieuwe bandjes in alle rust (zonder publiek) nummers kunnen instuderen.

Net als vorige week presenteerde de Bandbrouwerij een extraatje. Deze vrijdag was er een optreden van de band Oxid. Popliedjes en disco-klassiekers bracht de groep ten gehore. De bezoekers konden het optreden wel waarderen, er werd zelfs voorzichtig gedanst. De Bandbrouwerij vindt wekelijks op vrijdagavond vanaf 20.00 uur plaats. Er zijn coaches aanwezig om de muzikanten te begeleiden, van tips te voorzien, etc.

Een vaste groep muzikanten weet inmiddels de weg naar dit ‘leerpodium’ te vinden, maar nieuwe gezichten zijn natuurlijk altijd welkom. Ben jij gitarist, drummer, bassist, toetsenist en/of zangers (m/vr) en wil je graag met anderen muziek maken? Dan zeker je instrument inpakken en meenemen naar N201 aan de Zwarteweg op een vrijdagavond. Uiteraard is luisterend publiek ook welkom. De toegang is gratis.