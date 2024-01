Dinsdag Openbare repetitie Amstel Blazers Collectief

Mijdrecht – Ben jij op zoek naar een leuk orkest om (weer) gezellig muziek te maken met anderen, dan is dit je kans om op een informele manier kennis te maken met het ABC. Op dinsdagavond 16 januari houdt het orkest namelijk een openbare repetitie in het VIOS-gebouw op Windmolen 77 in Mijdrecht. Kom vooral eens langs om te kijken en luisteren of om meteen een keertje mee te spelen!

Het ABC is een blaasorkest met een breed en gevarieerd muziekrepertoire (musical, klassiek, pop, etc.) en er is plek voor nieuwe leden. Het orkest repeteert op de dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

Ben je geïnteresseerd, kom dan gezellig langs of stuur even een mailtje naar abc@vios-mijdrecht.nl met je naam, instrument en speelervaring.