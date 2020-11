Digitale opening nieuw clubgebouw AVA

Aalsmeer – De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de nieuwe kleedkamers en het nieuwe clubgebouw van Atletiekvereniging Aalsmeer in de Sportlaan. De bouwcommissie en vele AVA vrijwilligers hebben daaraan een grote bijdrage geleverd. Het bestuur is trots op wat met elkaar tot stand is gebracht en wil graag samen met alle leden en natuurlijk belangstellenden het nieuwe clubgebouw officieel openen.

Vanwege het helaas nog altijd rondwarende coronavirus en de daaruit volgende beperkende maatregelen, kan dit hoogtepunt helaas nog niet gezellig met z’n samen in het nieuwe clubhuis gevierd worden. In plaats daarvan wordt op zondagmiddag 29 november van 16.30 tot 17.30 uur een digitale bijeenkomst georganiseerd. Vanaf 16.15 uur kan deze dag ingelogd worden via de zoom link (https://servicenow.zoom.us/j/92430105535), die dan ook klaar staat op de homepage van AVA: www.avaalsmeer.nl.

Vanaf 16.30 uur worden bezoekers deze dag welkom geheten, vervolgens wordt informatie gegeven wat er aan de bouw vooraf ging, zal een film vertoond worden over de realisatie van het clubhuis, wordt geproost op het nieuwe gebouw en tot slot wordt een virtuele rondleiding geven. Het digitale samenzijn duurt tot 17.30 uur.

“We stellen het erg op prijs als u/je er op zondagmiddag 29 november bij bent. En hopelijk kunnen we in het voorjaar van 2021 wel een echt feestje met elkaar bouwen”, aldus de AVA-bestuursleden Leo Eveleens, Ruud van den Helder, Richard Zethof, Johan van der Laan en Rene Spitteler.