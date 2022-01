Dick Kuin opnieuw lijsttrekker Absoluut Aalsmeer

Aalsmeer – Vandaag, maandag 31 januari, heeft het bestuur van Absoluut Aalsmeer de definitieve versie van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen bij het Kiesbureau ingeleverd. Met 19 kandidaten op de lijst is het bestuur in haar opzet geslaagd om in alle wijken in Aalsmeer en Kudelstaart vertegenwoordigd te zijn. Lijsttrekker is opnieuw Dick Kuin. De drie huidige gemeenteraadsleden volgen op de plaatsen twee, drie en vier. Lijstduwer is net als vier jaar geleden Ingrid Bakker.

De kandidaten van Absoluut Aalsmeer zijn:

1. Dick Kuin

2. Chantal van Hilst-Dekker

3. Greta Holtrop

4. Judith Keessen

5. Werner Koster

6. Danielle Prent-Bouten

7. Dirk Biesheuvel

8. Wilma van Tol

9. Martijn Schok

10. Christa Vogelaar

11. Jan Millenaar

12. Linda van Veen-Kooij

13. Frits Streijl

14. Pieter Eggermont

15. Desirée Groeneveld-van Mastrigt

16. Anita Klootwijk

17. Lydia Lucke

18. René Dekker

19. Ingrid Bakker

Een lijst met bekende, maar ook nieuwe namen van betrokken en enthousiaste Aalsmeerders en Kudelstaarters, die bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken om de komende 4 jaar de belangen van de inwoners te behartigen.