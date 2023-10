Diamanten bruidspaar Scholte: “Tevredenheid is onze grootste rijkdom”

Uithoorn – Het Uithoornse echtpaar Scholte – de Rijk vierde onlangs hun 60-jarig huwelijk. Tijdens het bezoek van burgemeester Pieter Heiliegers werd duidelijk dat een lang en gelukkig huwelijk echt mogelijk is. Mevrouw Scholte: “Ik ben nog steeds verliefd op mijn man. Misschien zelfs meer dan 60 jaar geleden.”

“Wat een eer dat u er bent; kom verder!” De burgervader wordt hartelijk ontvangen door het diamanten bruidspaar. Al snel volgen koffie en gebak, geserveerd door dochters Angela en Monique. Liefdevol vertelt het echtpaar hoe ze elkaar ontmoet hebben, ruim 60 jaar geleden. “Op een verjaardagsfeest in Leimuiden,” memoreert meneer Scholte. Hij vertelt verder: “Even later kreeg ik van haar een brief op de mat. Dat ze me graag nog een keer wilde ontmoeten. Daar hoefde ik niet lang over na te denken”. Zijn vrouw vult aan: “Het was liefde op het eerste gezicht. En die liefde is nooit meer overgegaan.”

Geloof

“We kunnen geen dag zonder het geloof. En tevredenheid is onze grootste rijkdom,” vertelt de bruid de burgemeester. “We hebben het niet breed en hechten weinig waarde aan nieuwe spullen. Ons huis vult zich met liefde voor elkaar.” Bij de bruid werd vroeger altijd gezongen. En dat doet zij nog steeds, tot genoegen van de bruidegom. “Tijdens de afwas, het koken van een lekkere maal en tijdens de autoritjes naar Groningen waar hun zoon Carlo woont. Als moeder zingt, is heel het huis in vreugde.”

Het bruidspaar Scholte – drie kinderen, negen kleinkinderen – woont al 54 jaar aan de Admiraal de Ruyterlaan in Uithoorn. “We hadden het niet beter kunnen treffen. Met een mooie tuin die we met veel aandacht verzorgen en waar we elke dag van genieten. Ook hebben we hele fijne buurtgenoten,” aldus mevrouw Scholte.

Burgemeester Heiliegers, die al eerder een bos bloemen had gestuurd, overhandigde tijdens zijn bezoek een doosje Uithoornse chocolaatjes en een insigne met speldje. “Wat een mooi bezoek,” zegt hij na afloop, “en wat een fijne mensen. Je kan niet anders dan blij worden als je ziet hoeveel liefde zij nog voor elkaar voelen!”