Denk mee over profiel nieuwe burgemeester

Aalsmeer – Dit najaar start de werving voor een nieuwe burgemeester van Aalsmeer. Om de beste burgemeester te vinden stelt de gemeenteraad een profielschets vast. Nu wil de gemeenteraad van u als inwoner van Aalsmeer en Kudelstaart, graag weten welke eigenschappen u belangrijk vindt voor een nieuwe burgemeester. Hiervoor is een enquête opgesteld.

Zaterdag inloopochtend

De enquête kan online (via www.aalsmeer.nl) ingevuld worden, maar u kunt er ook met raadsleden persoonlijk over in gesprek gaan. Om te horen wat u belangrijk vindt organiseert de raad van Aalsmeer een inloopochtend. Tijdens deze inloopochtend kunt u in gesprek met één van de leden van de vertrouwenscommissie aangeven wat ú belangrijk vindt. Deze inloopochtend vindt aanstaande zaterdag 22 september plaats tussen 10.00 en 12.00 uur in het gemeentehuis

De enquête invullen op de website kan tot uiterlijk zaterdag 22 september. De uitslag van de enquête wordt opgenomen in de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Aalsmeer.