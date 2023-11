De Zonnebloem en ‘Koek en Zopie’

Wilnis – Donderdag 16 november bezochten de Zonnebloemgasten van Wilnis/de Hoef in de Willisstee de poppentheatervoorstelling ‘Koek en Zopie’, gespeeld door Anke Zwiers van Popcontact. Een sfeervolle voorstelling die ging over de winters van vroeger, de kou, ijsbloemen op de ramen, kranten onder je jas, schaatsen, kolenkachels, erwtensoep… Een voorstelling om het warm van te krijgen. De gasten werden meegenomen in de tijd van toen, door middel van oude voorwerpen en een mooi verhaal, gespeeld door pop Sjaak en liedjes die meegezongen konden worden. Na afloop van de voorstelling, gesponsord door Modehuis Blok, kon er gezellig nagepraat worden met een grote koek, warme chocolademelk met slagroom en een drankje. Het echte ‘Koek en Zopie’ gevoel.