‘De Ziel van de Natuur’ in het Oude Raadhuis

Aalsmeer – Drie uitzonderlijk getalenteerde en gepassioneerde kunstenaars – Romana Václaviková, Marja de Bruijn en Els van der Borg – laten in de tentoonstelling ‘De Ziel van de Natuur’ bijzondere kunst zien vanaf zaterdag 8 februari in het Oude Raadhuis van KCA. Die unieke kustwerken creëren ze in hun ateliers bij Art Centre Aalsmeer. Hun veelzijdigheid komt tot uitdrukking in hun beheersing van diverse technieken, waardoor elk van hen een eigen, onderscheidende stijl heeft. Wat hen verbindt, is hun diepe liefde voor de natuur, die in hun werk op subtiele en krachtige wijze tot uitdrukking komt. Dit is terug te zien in het gebruik van natuurlijke materialen, organische vormen en rijke texturen. Het resultaat? Visueel indrukwekkende kunstwerken die de ziel van de natuur ademen.

Romana Václaviková creëert haar kunst in het moment, geleid door intuïtie en een diepgewortelde fascinatie voor de natuur. Al van jongs af aan bewonderde ze de structuur van stenen, hout en droge aarde – natuurlijke elementen die haar blijven inspireren. Haar kunst onderscheidt zich door het gebruik van natuurlijke elementen zoals hout, papier en zelfs plastic, die ze integreert in haar schilderijen. Het resultaat is een intrigerend spel van lagen en 3D texturen die letterlijk uit het canvas lijken te komen en elk werk een unieke dynamiek geven.

Marja de Bruijn combineert techniek en experiment op meesterlijke wijze. Op een basis van klei brengt ze meerdere lagen inkt of verf aan. Vervolgens krast ze met zorgvuldige preciesie afbeeldingen uit in deze lagen, waardoor een fascinerend spel van diepte en contrast ontstaat. Haar kunst is een ode aan de schoonheid van haar omgeving, geïnspireerd door mensen, dieren, patronen en motieven. Haar liefde voor art nouveau en jugendstiel resoneert in haar werk, dat rijk is aan detail, elegantie en symboliek.

Els van der Borg is zowel keramiste als materieschilder. Zij laat zich volledig leiden door de veelzijdigheid van de natuur. Haar favoriete medium is klei, waarmee ze organische, driedimensionale vormen met vloeiende lijnen creëert. Haar werkwijze is intuïtief: elk ontwerp ontstaat spontaan tijdens het maakproces, wat haar werk een onvoorspelbare en unieke kwaliteit geeft. De rijke kleuren, vormen en structuren van de natuur worden in haar creaties vertaald naar kunstwerken, die verrassen, betoveren en ontroeren.

Opening

De feestelijke opening van ‘De Ziel van de Natuur’ is op zaterdag 8 februari om 16.00 uur. De tentoonstelling is tot en met 23 maart iedere vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur te bezichtigen in het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9.

Foto: KCA (aangeleverd)