Activiteiten tijdens Week van de Jonge Mantelzorger

Uithoorn – Ongeveer een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland is jonge mantelzorger. Dat is veel meer dan de meeste mensen denken. Daarom vraagt ‘Uithoorn voor Elkaar’ van 1 tot en met 7 juni tijdens de landelijke ‘Week van de Jonge Mantelzorger’ aandacht voor hun situatie en behoeften. Die aandacht is er ook in de vorm van leuke activiteiten voor jonge mantelzorgers. Kinderen en jongeren die opgroeien met een naaste die een ziekte, beperking, psychische aandoening of verslaving heeft, noemen we jonge mantelzorgers. Deze jonge mantelzorgers hebben thuis vaak extra (zorg)taken, daarnaast maken ze zich ook zorgen of missen ze de nodige zorg en aandacht voor zichzelf. Een zorgsituatie heeft meer impact dan je denkt. Dit is dan ook het thema van deze ‘Week van de Jonge Mantelzorger’: ‘Meer dan je denkt’.

Klein gebaar; groot effect

Vaak realiseren jonge mantelzorgers en mensen in hun omgeving niet dat zij opgroeien in een situatie die anders is dan die van de meeste mensen. Daarom richt de campagne ‘Meer dan je denkt’ zich ook op de directe omgeving van alle jonge mantelzorgers, van de buurvrouw tot de leerkracht en voetbaltrainer: ‘Uithoorn voor Elkaar’ wil laten zien dat iedereen iets kan betekenen voor een jonge mantelzorger. Zij willen namelijk gezien en gehoord worden: Een klein gebaar, zoals het vragen hoe het gaat, heeft al meer effect dan je denkt.

Activiteiten

Tijdens de ‘Week van de Jonge Mantelzorger’ zijn er in het hele land activiteiten om extra aandacht te besteden aan de jonge mantelzorgers, hen te waarderen en zichtbaarder te maken. ‘Uithoorn voor Elkaar’ organiseert in samenwerking met ‘Mantelzorg & Meer’ op diverse plaatsen in Amstelland en Haarlemmermeer activiteiten: Poldersport in De Kwakel, Grafitti in Hoofddorp, Glow Golf in Aalsmeer, Escaperoom in Amstelveen en nog veel meer. Op de www.mantelzorgenmeer.nl staat een overzicht van alle activiteiten. Kinderen en jongeren tot 25 jaar die opgroeien als jonge mantelzorger mogen zich inschrijven voor meerdere activiteiten en iemand meenemen.

Kijk voor meer informatie over de ‘Week van de Jonge Mantelzorger’ en de ‘Meer dan je denkt’-campagne op www.weekvandejongemantelzorger.nl.

Foto: aangeleverd.