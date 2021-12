De VVD wil goede busverbindingen, ook naar Uithoorn

De Ronde Venen – De VVD blijft zich inzetten voor het verbeteren van het openbaar vervoer. Onderdeel daarvan is een goede busverbinding richting Uithoorn, wat ook is opgenomen in hun verkiezingsprogramma. Nu Connexxtion bus 340 schrapt en Syntus ook snijdt in hun netwerk is er de komende maanden (vanaf januari) geen rechtstreekse verbinding tussen Mijdrecht en Uithoorn Busstation. Dit mag volgens de VVD niet gebeuren.

Deze keuze is gemaakt vanwege de werkzaamheden aan de busbaan tussen Uithoorn-Centrum en Uithoorn Busstation en de bezuinigingen vanwege het lagere reizigersaantal door corona. Volgens de VVD mag dit niet betekenen dat inwoners Uithoorn Busstation niet meer kunnen bereiken met de bus. Timo Brockhoff, de fractieondersteuner geeft aan: “Door deze wijziging doen mensen er veel langer over om op hun werk, studie of een andere locatie te komen. Deze verbinding is ontzettend belangrijk voor onze inwoners en met name onze jongeren.”

Overvol

De VVD wil dat de belangen van de inwoners worden meegenomen. Tijdens de spits is de enige buslijn de 130 al overvol. Verder moeten de passagiers zo’n 1,5 kilometer lopen om bij Uithoorn Busstation te komen. Ze willen daarom een passende oplossing, zodat de reistijd van inwoners zo beperkt mogelijk blijft richting Amsterdam, Haarlem en Hoofddorp. Michel van Dijkman, VVD woordvoerder openbaar vervoer: “De bereikbaarheid tussen De Ronde Venen en Uithoorn Busstation is en blijft noodzakelijk, hier moet voor gestreden worden”

College

Het college van burgemeester en wethouders heeft ook laten weten het niet acceptabel te vinden dat er de komende maanden (vanaf januari) geen rechtstreekse verbinding meer is tussen Mijdrecht en Uithoorn Busstation. De gemeente trekt daarom samen op met de gemeente Uithoorn om de provincie Utrecht en de provincie Noord-Holland te bewegen om zo snel mogelijk met een oplossing te komen. De VVD is blij dat hun wethouder dit ook direct namens het college opgepakt heeft. Zelf zullen zij hun provinciale staten fractie oproepen om aandacht te vragen voor dit probleem. Ze hopen dat de partijgenoten van de fracties, en vooral die bij de provincie in de coalitie zitten, dat ook doen.

Verder steunen ze het initiatief van de Jongeren Advies Commissie en enkele jongeren. Zij zijn een petitie gestart waarin zij de provincies Utrecht en Noord-Holland oproepen de belangen van de gemeente De Ronde Venen mee te nemen bij de nieuwe concessies en dienstregelingen. De petitie kan via www.verbindderondevenen.nl worden ondertekend.