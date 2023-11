De Supersuper in de Hoef￼

Regio – Op 3 en 4 november stond op het toneel van de toneelvereniging ‘De Opregte Amateur’ uit de Hoef het decor van een supermarkt. Het stuk ‘de Supersuper’ geschreven door Henk Roede werd voor twee uitverkochte zalen vertoond: zo’n 440 mensen waren getuige van de ondergang en de redding van dit Hoefse filiaal. Het moet voor de decorbouwers een hele opgave geweest zijn om deze supermarkt gestalte te geven. Een broodafdeling, een groentesectie, een kassa met loopband, stellages vol met allerlei producten, een koffiehoek, een flessenautomaat, automatische toegangsdeuren, dat had allemaal een plek moeten vinden, maar er moest ook genoeg speelruimte overblijven, want er was een verrassend grote cast met maar liefst 16 acteurs, keurig verdeeld tussen supermarktmedewerkers en klanten. Onder hen maar liefst vier debutanten, een bewijs dat de club uit de Hoef springlevend is. Het was dus af en toe behoorlijk druk op het toneel en er gebeurde van alles. Of in de woorden van een van de bezoekers: “als je rechts keek, miste je links de tekst en omgekeerd”. Toch was het verhaal goed te volgen. Dat ging over de dramatisch slechte omzetcijfers van dit filiaal van de Supersuper-keten, niet zo verwonderlijk, als je de houding en werkopvatting van het personeel gewaar werd.

Onervaren

Als klanten dan vragen om Weense platbolbroden en Engelse preikolen kan er dan ook niet geleverd worden. Het hoofdkantoor stuurt de jonge en onervaren manager Nicolette om orde op zaken te stellen; dat doet ze dan met een teambuilding voor het personeel en een actie om meer klanten trekken. Beide lopen echter niet zoals de bedoeling was. Voor de teambuilding is het personeel weinig gemotiveerd, het begrip ‘me too’ krijgt een hele andere invulling en er breekt ook nog brand uit. De hoofdprijs van de actie degradeert eerst van een dure cabrio naar een wrak van 500 euro en wordt gewonnen door een zeurderig stel zonder rijbewijs. Die rammen vervolgens de pui van de concurrerende supermarkt eruit en zorgen daar voor een enorme ravage. Dat is dan de redding voor ons filiaal, want de klanten van de concurrent zijn nu op de Supersuper aangewezen. Eind goed, al goed. De hoofdrollen waren voor Patricia Hilhorst als manager en Harry Bakker als filiaalhouder en de regie was in handen van Carel Nieber.

Volgend jaar bestaat De Opregte Amateur 50 jaar en dat zal met een zeer speciale uitvoering op 8 en 9 november 2024 gevierd gaan worden, noteer die datum alvast!

Foto: Feline Lanooy