De Schrijversparade smaakt naar meer

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Zaterdag 4 november konden de medeorganisatoren van de Schrijversparade – Wilbert Streng en Simone Loos – met grote tevredenheid terug kijken op een geslaagde dag. Vanaf elf uur in de ochtend stonden de deuren van het Huiskamermuseum open om schrijvers, dichters en lezers welkom te heten.

Het werden bijzondere luisteruren. Mooie gedichten en indrukwekkende fragmenten werden voorgedragen en voorgelezen. Wat Wilbert vooral trof was de aandacht naar elkaar toe waardoor er spontaan mooie gesprekken ontstonden die een actueel tintje kregen. De sfeer, het omringd zijn door kunst, zorgde ervoor dat iedereen zich vertrouwd voelde en er minder schroom was om zich uit te spreken. Ook de ontmoeting tussen anderstaligen werd een pareltje. Ondanks de beperkte beheersing van de Nederlandse taal werden de gesprekken toch heel intens. Er ontstonden nieuwe initiatieven en ideeën. Men voelde zich gehoord en gezien en dat is het mooist wat je de medemens kan bieden.

Bij het onderdeel; Met woorden schilderen, waren opnieuw de schilderijen een inspiratiebron. Degenen die dachten niet te kunnen schrijven wisten zichzelf te verbazen en kregen de lof die zij verdienden voor het eindresultaat. Er werd gekozen voor een schilderij dat herinnerde aan vroeger of de fantasie prikkelde. Zo ontstond er een scala aan verhalen die verrassend origineel waren en stimuleerde om in de toekomst meer te gaan schrijven omdat het een heerlijke bezigheid is en ook om de gedachten te ordenen. De succesvolle Schrijversparade “Wanneer organiseren jullie weer zo een dag?”, werd afgesloten met de Aanschuiftafel.

Bijzondere Aanschuiftafel

Al voor het achtste seizoen organiseert het Huiskamermuseum op de eerste zaterdag van de maand een aanschuiftafel. Telkens komen personen uit de wereld van kunst en cultuur vertellen over hun werk. Dit keer waren het Hella en Freek de Jonge. De persoonlijke verhalen van Hella waren meer dan indrukwekkend. Haar openheid over verdriet, kracht, talent en succes was ontroerend mooi. Freek toonde opnieuw dat hij een onovertroffen woordkunstenaar is. Bij de geanimeerde nazit was ook hier te horen: “Waarom zijn er niet vaker van dit soort mooie bijeenkomsten?”

Foto: Hella en Freek de Jonge tijdens de Aanschuiftafel. Foto: Jaap de Ruig