Ronde Venen bereidt zich voor op duurzame energie

De Ronde Venen – De Ronde Venen stapt de komende jaren over op duurzame energie. Het doel is om in 2040 evenveel energie duurzaam op te wekken als wordt verbruikt. De duurzame energie zal voor een groot deel van wind en de zon komen. Naast zonnepanelen op daken, worden er ook velden met zonnepanelen aangelegd.

Waternet heeft in Middenmeer een veld met zonnepanelen. Op zondag 7 oktober kunnen geïnteresseerden daar een kijkje nemen. De gemeenteraad ging er al eerder deze maand heen. Wethouder Kiki Hagen (Duurzaamheid): “Wij staan als gemeente voor een grote opgave: klimaat neutraal in 2040, een onderdeel daarvan is duurzame energie op te wekken als gemeente. Om tot de juiste afweging tussen zon en wind te komen is het goed om de zonnevelden eens van dichtbij te zien. Je kunt dan concreet zien wat dit betekent voor de omgeving en welke keuzes gemaakt kunnen worden tussen zon en wind.”

Zonnepanelen op daken

In 2017 heeft de gemeenteraad de ambitie uitgesproken dat De Ronde Venen in 2040 klimaatneutraal moet zijn. Dit jaar en vorig jaar zijn er in de gemeente veel zonnepanelen op daken gelegd. Wethouder Hagen: “Om in 2040 een klimaatneutrale gemeente te zijn is veel meer nodig dan het leggen van zonnepanelen op daken. Natuurlijk is het een goed begin, maar daarnaast hebben we windmolens en zonnepanelenvelden nodig. Hoeveel en waar, daar gaan we met inwoners over in gesprek. Het is goed om te weten waar we het dan precies over hebben.’’

Open dag

Inwoners die een veld met zonnepanelen van dichtbij willen zien zijn van harte welkom op de open dag van waterzuivering Horstermeer. Op het terrein van de waterzuivering staat een veld met 6400 zonnepanelen. Geïnteresseerden kunnen zondag 7 oktober tussen 10 en 17 uur terecht om het zonneveld van dichtbij te bekijken. De waterzuivering Horstermeer ligt aan de Middenweg 159 in Nederhorst den Berg.

Foto: Wethouder Kiki Hagen (met zwartwit geruit jasje) te midden van de raadsleden en leden van de coöperatie Zon op De Ronde Venen tijdens het bezoek aan het zonnepanelenveld bij waterzuivering Horstermeer.