De Pretpeurders viert 55-jarig jubileum

Kudelstaart – Carnavalsvereniging De Pretpeurders bestaat 55 jaar en dat gaat gevierd worden. Een speciaal jaar voor Kudelstaart, want 5 x 11 (het gekkengetal dat hoort bij carnaval) jaar geleden is de vereniging opgericht door de toenmalige pastoor Van Dijk in samenwerking met Stichting Het Gilde (jeugd en welzijn). Het doel was met carnaval een ontmoetingsplaats creëren voor jong en oud voor Kudelstaart en omstreken. En dat is meer dan gelukt, want mede door de vele vrijwilligers en sponsors is de vereniging uitgegroeid tot iets waar men trots op mag zijn. De carnavalsvereniging is niet alleen actief met de organisatie van het jaarlijkse carnaval, maar organiseert of helpt mee aan het Sinterklaasfeest, Sint Maarten, Beachvolleybal en meer. Zeg je feesten in Kudelstaart, dan zeg je Pretpeurders.

Receptie en feestavond

Zaterdag 21 januari vinden de festiviteiten in Dorpshuis ‘t Podium plaats rond het jubileum. Vanaf 18.45 uur is er een receptie voor de Prins en zijn gevolg, ereleden, leden van verdiensten, oud-leden, oud-prinsen en –prinsessen en genodigden. Daar zullen ongetwijfeld vele herinneringen uit al die jaren opgehaald worden.

Vanaf 20.30 uur gaan de beentjes van de vloer tijdens de feestavond die voor iedereen vanaf 16 jaar toegankelijk is. Het blijft feest tot in de late uurtjes door de muziek van DJ Ronald Wegbrands en optredens van Tiam en de Hete Mannen.

Verdraaid leuk carnaval

Met deze feestavond wordt meteen het carnavalsseizoen 2023 goed ingeluid. Dit jaar is het thema ‘een verdraaid leuk carnaval’, waarbij alles dus omgedraaid, verdraaid of andersom kan zijn. Vanaf donderdagavond 16 februari barsten de activiteiten in het Dorpshuis los, met als start de spelletjesavond voor de optocht. Daarna zijn onder andere de scholen aan de beurt, het kindercarnaval, kinderoptocht, Prinsenbal, grote optocht, fruitbakjes rondbrengen, bezoek aan de ‘jeugd van vroeger’, Blaauwe Maandag en het seniorenbal.

‘Onbeperkt Carnaval’

Nieuw dit jaar is op de vrijdagmiddag het ‘Onbeperkt Carnaval’ dat in samenwerking met Stichting Dag van je Leven wordt georganiseerd, waarbij mensen met een verstandelijke beperking hun eigen feestje krijgen.

Foto: www.kicksfotos.nl. Carnavalsoptocht in 2020.