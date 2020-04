“De leukste Pasen ooit” in Cyclamenstraat

Aalsmeer – Een gezellige brunch, leuk met de hele familie paaseieren zoeken of lekker uit eten met het gezin. Helaas zat dit er vanwege het coronavirus niet in dit jaar. Het valt op dat in deze tijden de meest creatieve ideeën naar boven komen. Alles is toch een beetje anders, maar hoeft niet altijd minder leuk te zijn! Mariska had een leuk idee om toch Pasen te vieren in de Cyclamenstraat. Ze schreef haar idee op papier en deelde dit met Mylou en Tanya. Na kort bespreken over hoe om te gaan met bijvoorbeeld de 1,5 meter afspraak, waren ze er al snel uit. Paaseieren zoeken in de voortuinen in de Cyclamenstraat. Iedere bewoner mag maximaal acht eieren verstoppen in de straat, hang het aantal verstopte eieren op een briefje achter het raam en zoeken maar! Er werden enkele spelregels gemaakt, waaronder één gezin per voortuin, niet in de voortuin komen en de eieren kunnen zien vanaf de stoep. Gevraagd werd om per gezin op te schrijven hoeveel eieren er gevonden zijn per voortuin. Wie klaar was, kon zich melden bij Mariska en werd beloond met een leuk presentje.

Na dit verhaal op de radio verteld te hebben was er ook een anonieme sponsor die twintig bossen seringen wilde geven aan de ouderen uit de Cyclamenstraat. Een mooie tekening eraan van de kinderen en Pasen is compleet! Met de verwachting van 21 kinderen en maar de vraag hoeveel buurtbewoners er mee zouden doen, gingen de kinderen van start. Bijna de hele straat had paaseieren in de voortuin verstopt. De één had chocolade eitjes en de andere grote getekende eieren. Soms zaten de buurtbewoners in de voortuin en hadden ze de eitjes alleen in de eerste meter van de tuin verstopt.

Zwaaien mag!

De kinderen hebben zich wild gezocht! Het gevoel van gewoon even wat gezelligheid, is in deze tijd fantastisch en zeker niet meer gewoon! De buurtbewoners hebben allemaal ook onwijs genoten van het enthousiasme en blijdschap van de kinderen. Hoe mooi is het om te zien dat als er ouderen in de voortuin zitten, de kinderen zelf al weten dat ze daar zeker uit de buurt moeten blijven, maar zwaaien mag! Na al het zoekplezier renden de kids naar Mariska en kregen ze een chocolade paashaas!

Seringen voor ouderen

Er stond ons nog één ding te doen, het bloemetje bij de ouderen langs brengen. De seringen met mooie tekening eraan werden op de grond voor de deur neergelegd. Vervolgens aangebeld en weggerend. De ouderen uit de straat vonden het een prachtige dag! De vreugde van de dag was heerlijk. Een geslaagde actie. Mariska, Mylou en Tanya kijken tevreden terug op hun initiatief. De opmerking, “dit was de leukste Pasen ooit”, van één van de kids uit de straat was voor de drie een bevestiging dat er volop genoten is van het paaseieren zoeken en de gezellige sfeer in de straat.