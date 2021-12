De Kunstploeg ‘adopteert’ project Happy Stones

Aalsmeer – Het project ‘888 Happy Stones voor 888-jarig Aalsmeer’ gaat uitgevoerd worden door De Kunstploeg. Het kunstenaarscollectief heeft volgens de gemeente het meest creatieve en passende voorstel om te komen tot een door de samenleving gecreëerd klein monument.

“Het is een geweldig leuk idee om blije stenen te maken en daar weer een kunstwerk van samen te stellen. Een kolfje naar de hand van de kunstploegmensen”, zegt Jan Daalman van De Kunstploeg. “Wij hebben heel wat ervaring met het maken van community projecten waar jong, oud, amateur en professional aan mee doen. Een project met Happy Stones is een kans om een parel toe te voegen aan de reeks projecten van De Kunstploeg en aan de bijzondere kunstprojecten in de gemeente Aalsmeer.”

Invulling door De Kunstploeg

Het plan van De Kunstploeg is om, als de coronamaatregelen het toelaten, een aantal inlopen in de burgerzaal van het gemeentehuis te organiseren waar workshops worden gegeven zodat bewoners actief met elkaar aan de slag kunnen. “Dat is tegelijkertijd een mooie manier om mensen met elkaar te verbinden”, zegt Jan Daalman. “En inwoners van Aalsmeer komen ook nog eens samen in het kloppend hart van de gemeente.” Scholen, het Kloosterhof en het Zorgcentrum worden in de activiteiten betrokken en ook Gewoon Doen van Ons Tweede Thuis is één van de partners van De Kunstploeg.

Het ‘zwervende’ kunstwerk

De Kunstploeg ziet op een centrale plaats in de Burgerzaal een verzameling van 888 bewerkte stenen voor zich. Deze collectie wordt in de loop van 2022 gepresenteerd zodra het project is afgerond en de coronamaatregelen het toelaten. Kinderen van scholen die hebben meegedaan kunnen een actieve bijdrage leveren aan de onthulling van het kunstwerk. Bezoekers bij de onthulling wordt gevraagd om bij vertrek een steen te ‘plukken’ om ergens in Aalsmeer een blije steen achter te laten. Zo krijgt heel Aalsmeer te maken met het fenomeen, het kunstwerk Happy Stone. Elke bezoeker die daarna in het gemeentehuis komt kiest een Happy Stone om mee te nemen tot de 888 stenen verspreid zijn over heel de gemeente. De Kunstploeg denkt dat zo alle buurtschappen voorzien worden van blije stenen op gekke plekken. Kinderen kunnen Happy Stones brengen naar plekken of mensen waarvan zij vinden dat er een Happy Stone nodig is. Al met al wordt zo eer gedaan aan de functie van de zwervende steen die steeds weer doorgegeven wordt en een glimlach op gezichten tovert.

Het blijvende kleine monument

Voor de stenen weer gaan zwerven is er door een professionele fotograaf een foto gemaakt van de collectie van 888 stenen. En die print, deze foto, is uiteindelijk het finale kunstwerk, het kleine monument, dat overblijft terwijl de stenen ondertussen gewoon hun gelukkige weg mogen gaan. Deze print of foto kan gebruikt worden om te exposeren op een prominente plek in het gemeentehuis. Hetzij aan de wand, hetzij op een tafel. “Aalsmeer bestaat in 2021 888 jaar en het project is daarom nu afgetrapt”, zegt burgmeester Gido Oude Kotte. “Dat de uitwerking en het resultaat pas in 2022 tot stand komen maakt over 100 jaar echt geen verschil meer.”

Happy Stones zijn kleurige boodschap

De burgemeester is blij met de invulling die De Kunstploeg aan het project gaat geven. “Het wezen van de Happy Stones is doorgeven van jouw blijheid en vrolijkheid aan een ander”, zegt Oude Kotte. “Dat de stenen na het vormen van een monument weer gaan zwerven, is een extra element dat ons aanspreekt in deze plannen.” De burgemeester hoopt dat het monument een kleurrijke afspiegeling van de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart wordt. En daarmee een hoopvolle wens zal zijn voor de toekomst. “We willen met het kleine monument van Happy Stones iets blijvends doorgeven aan de komende generaties. Een kleurige boodschap uit het verleden, toen we nog maar 888 jaar waren.”

Lokale sociale initiatieven steunen

Het college gaat in het kader van het Happy Stones project en het 888-jarig bestaan van Aalsmeer, 8 lokale sociale initiatieven steunen met elk € 888,-. Bezoekers die aan het eind van het project een steen meenemen uit het raadhuis mogen één van de initiatieven op een longlist aanwijzen. De 8 initiatieven met de meeste stemmen krijgen ieder het bedrag. Het eerdere idee van de gemeente om makers van winnende stenen een stem uit te laten brengen, is daarmee komen te vervallen. Dat er makers van stenen zouden winnen, past niet in de filosofie van De Kunstploeg. Het kunstenaarscollectief vindt dat iedereen die met het maken van een steen het kleine monument mogelijk maakt een winnaar is.

Happy Stones thuis maken

Iedereen kan de Happy Stones ook thuis makkelijk zelf maken. Zoek simpelweg een mooie steen in de natuur of laat er één voor je zoeken. En beschilder deze dan op de manier die jij leuk vindt. Gebruik wel verf of stiften die watervast zijn. Denk bijvoorbeeld aan acrylverf of acrylstiften. Is je steen klaar, laat hem goed drogen. En vergeet niet als je klaar bent er een laagje vernis, nagellak of ander beschermlaagje overheen te doen. Inleveren kan in de burgerzaal van het gemeentehuis waar een tafel staat om de stenen op achter te laten. Dat is de afgelopen weken al veelvuldig gebeurd. “We bedanken iedereen die zich al heeft ingezet voor dit project”, zegt de burgemeester tot slot. “De kleurrijke verzameling die zich nu al vormt op de tafels belooft veel goeds voor het eindresultaat.”