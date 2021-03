De buurtbus gaat weer rijden!

Regio – Vanaf 15 maart a.s. gaat buurtbus 526 weer rijden tussen Uithoorn en Breukelen. In verband met de Coronapandemie moest de dienstregeling van deze buurtbus noodgedwongen per 16 maart worden gestaakt omdat de veiligheid van passagiers en de vrijwillige chauffeurs niet kon worden gewaarborgd.

Op advies van onder andere het onderzoeksinstituut TNO is inmiddels ook de kleinere buurtbus aangepast met ‘kuchschermen’ voor de chauffeur, extra ventilatie en actieve HEPA luchtfiltering, zodat deze nu vergelijkbaar zijn met de grote bus.

De stoel achter de chauffeur is niet in gebruik en er staat desinfecterende handgel klaar bij binnenkomst. Deze aanpassingen, in combinatie met de extra schoonmaakmomenten, minimaliseren de kans op besmettingen. Daarnaast geldt voor de passagiers de mondkapjesplicht alsmede de overige gebruikelijke Coronarichtlijnen.

De vrijwillige chauffeurs van Vereniging Buurtbus De Hoef hebben afgelopen zaterdag de 2 aangepaste buurtbussen beproefd en hebben er vertrouwen in dat deze aanpassingen het mogelijk maken om weer verantwoord de weg op te kunnen met de buurtbus.

De chauffeurs kijken er naar uit hun vertrouwde dienstverlening aan de passagiers weer te hervatten. Ook nieuwe collega’s zijn van harte welkom. Wilt u een paar uur per week als vrijwilliger-chauffeur de buurtbus besturen, neem dan contact op met het secretariaat van Buurtbus526 De Hoef, via info@buurtbus526.nl