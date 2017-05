Dauwtrapwandeling met boswachter

Amstelland – Kom mee wandelen met de boswachter op donderdagochtend 25 mei, hemelvaartsdag, om acht uur in de ochtend. De dauw zit op de planten en in het Amsterdamse Bos zijn de vogels in elk geval al wakker. Sta vroeg op en ga met de boswachter mee door het groene meibos, de boswachter vertelt onderweg allerlei wetenswaardigheden. De wandeling start bij de grote Parkeerplaats van de Geitenboerderij aan de Nieuwe Meerlaan en is geschikt voor iedereen vanaf 12 jaar. De kosten zijn 5 euro per persoon, graag gepast en contant betalen. Aanmelden via: 020-5456100, www.amsterdamsebos.nl of in De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5 iedere dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.