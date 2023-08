Dansen en meezingen bij Aalsmeerse Zomeravond

Aalsmeer – De een vond het te grootschalig, een ander juist een geweldig, mooi en professioneel opgezet evenement: De Aalsmeerse Zomeravond afgelopen zaterdag 19 augustus. Vrijdagavond werd reeds een aanvang gemaakt met het opbouwen van het podium en het plaatsen van tenten en zaterdag overdag is de hele dag hard gewerkt om er een gezellig festivalterrein van te maken. En dat is honderd procent gelukt, alle lof voor de organisatie en alle vrijwilligers! Het publiek werd getrakteerd op goed geluid, mooie lichtshows en toppers van artiesten. Er werd heerlijk meegedanst en gezongen met Tino Martin, Og3ne, John West, Cooldown, Mike Peterson en Ramon Sandbergen en waardering was er zeker ook voor de muziekkeuze van de dj’s Franky B. en Bel-C. Iets meer dan 3.000 bezoekers mochten welkom geheten worden en dat is veel. Het maximum ook. Meer mensen pasten niet op het plein, in de loop van zaterdag werd ‘uitverkocht’ gemeld.

De meeste feestgangers uit Aalsmeer en omgeving waren op de fiets gekomen. Rondom het Raadhuisplein stonden overal rijen met fietsen, maar ook werden boten in de havens aangemeerd om naar het festival te kunnen gaan. Het was tot slot een prachtige zomeravond en het zou droog blijven en deze voorspelling kwam uit. De politie was met veel mensen aanwezig, maar heeft nauwelijks hoeven ingrijpen. Er hebben zich geen grote ongeregeldheden voorgedaan. De sfeer was vooral positief. Al met al een avond om te koesteren en om zeker nog eens te herhalen.

Foto’s: www.kicksfotos.nl