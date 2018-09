Daniël Giacon start schermseizoen goed

Aalsmeer – Terwijl heel Aalsmeer uitliep voor de Pramenrace en de Feestweek schermde Daniël Giacon op 8 september zijn eerste florettoernooi van het seizoen. De 17-jarige schermer liet op het Amsterdamse Sista satelliettoernooi een sterke poule zien met vijf winstpartijen en één verliespartij.

Hiermee plaatste de hij zich als 6e op het tableau en had hij een vrijstelling voor de eerste eliminatieronde. De partijen bij de top 32 en top 16 werden zonder veel moeite gewonnen. Voor een plaats op het podium moest de Aalsmeerse junior het opnemen tegen een Deen. Deze partij werd helaas verloren.

Het uiteindelijke resultaat in Amsterdam is een mooie 5e plaats en daarmee was Daniël de beste Nederlander van het toernooi.

Daniël gaat zich dit seizoen volledig op het schermen richten en proberen om bij de internationale schermtop te komen. Wil jij hem helpen bij zijn ontwikkeling? Kijk dan op www.danielgiacon voor de sponsormogelijkheden.

Foto: Frank Karssing