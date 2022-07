Daniël Giacon prolongeert titel op NK schermen

Aalsmeer – Op 9 en 10 juli vonden in Den Bosch de Nederlandse Kampioenschappen schermen plaats. Floretschermer Daniël Giacon had als aanvoerder van de Nederlandse ranglijst een vrijstelling voor de voorrondes op zaterdag. Op zondag verloor hij slechts één partij in de poule en won vervolgens de eliminaties met 15-4, 15-6 en 15-10. De finale, die voor de derde keer op rij tegen Elisha Yuno was, wist hij met 15-9 naar zijn had te zetten en daarmee kon Giacon zijn titel prolongeren.

De 21-jarige schermer heeft hiermee zijn 20e Nederlandse titel behaald. Hij werd negen keer Jeugdkampioen, zeven keer kampioen met het team van SchermCentrum Amsterdam (SCA) en nu voor de vierde keer individueel Nederlands kampioen.

De kersverse kampioen zal na de gouden medaille nog geen vakantie kunnen vieren, want aanstaande vrijdag reist de Aalsmeerder af naar Cairo voor de Wereldkampioenschappen schermen.

Meer informatie over Daniël is te vinden op zijn website: www.danielgiacon.nl.