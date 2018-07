Daniël Giacon naar hoofdtoernooi WK Schermen

Aalsmeer – Daniël Giacon van SchermCentrum Amsterdam deed zaterdag 21 juli als enige Nederlander mee aan het onderdeel Heren Floret op de Wereldkampioenschappen Schermen in Wuxi (China).

De 17-jarige florettist schermde voor het eerst buiten Europa en had een goede voorronde met drie winst- en twee verliespartijen. Daarmee was hij vrijgesteld voor de eerste eliminatieronde. De eliminatiepartij tegen de Maleisische Yoong verliep moeizaam en met name het laatste punt verdiende geen schoonheidsprijs, maar Giacon wist uiteindelijk met 15-13 te winnen. Zoals hij zelf achteraf zei: “Lelijke punten zijn ook punten.”

Door deze winstpartij plaatste de Aalsmeerder zich voor het hoofdtoernooi dat op dinsdag 24 juli plaatsvindt. Hij schermt dan de eerste knock-out bij de beste 64 schermers tegen de Rus Safin, die 8ste op de wereldranglijst staat en individueel brons won op de Olympische Spelen van 2016. Of Daniël er zin in heeft? “Tuurlijk!”

Geweldig seizoen

De Wereldkampioenschappen zijn een mooie afsluiting van een geweldig seizoen, waarin Daniël het brons pakte op de Europese Kampioenschappen Junioren (U20) in Sotsji en op de Wereldbekerwedstrijd van Parijs de toenmalige nummer twee van de wereld versloeg. Komend seizoen neemt Daniël een tussenjaar en gaat veel toernooien en buitenlandse trainingsstages doen. Hij wil kijken hoever hij mee kan komen in het seniorencircuit met als droomdoel deelname aan de Olympische Spelen.

Foto: A. Bizzi. Daniël Giacon, op naar het hoofdtoernooi.