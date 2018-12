Daniël Giacon naar EK en WK floretschermen

Aalsmeer – De Aalsmeerder Daniël Giacon heeft zich van de Nederlandse mannen als eerste gekwalificeerd voor het EK en WK floretschermen in de zomer van 2019. De schermer van SchermCentrum Amsterdam (SCA) behaalde in de eerste drie maanden van het seizoen voldoende punten op de Nederlandse ranglijst om deelname bij de senioren nu al veilig te stellen.

Daniël heeft momenteel een tussenjaar en heeft al diverse buitenlandse trainingsstages gedaan.

Hij laat op de wedstrijden dit seizoen een stabiel beeld zien en behaalde bij de zogenaamde satelliet toernooien en U23 toernooien steeds de top 32, twee maal zelfs de top 16 en een keer de top 8.

Daniël, die net 18 is geworden, zit nog in de leeftijdscategorie junioren (tot 20 jaar) en voert ook daar de Nederlandse ranglijst aan. De kwalificatie voor de Europese en Wereldkampioenschappen voor junioren loopt via een ander proces en wordt later bekend gemaakt.

Het is al de derde keer dat Daniël zich weet te plaatsen voor het EK en WK, maar de eerste keer dat hij aan het EK zal deelnemen. Eerder was dat in combinatie met schoolverplichtingen niet mogelijk. Op de WK’s in Leipzig (2017) en Wuxi (2018) wist Giacon de top 64 te behalen. Meer informatie over de Aalsmeerse floretschermer op: www.danielgiacon.nl.

Floretschermer Daniël Giacon in actie.

Foto: Niki Bruckner.