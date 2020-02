Daniël Giacon 7e op EK schermen

Aalsmeer – Floretschermer Daniël Giacon van SchermCentrum Amsterdam (SCA) heeft op 28 februari de zevende plaats behaald op het EK schermen voor Junioren (U20) in Porec, Kroatië. De 19-jarige schermer won alle partijen in zijn poule en stond als vijfde op het tableau. Na een vrijstelling bij de top 64 won de laatstejaars junior moeiteloos van zijn Spaanse opponent Garcia Mur (15-5).

Bij de top 16 wachtte een pittige partij tegen de Brit Jolley die in de extra tijd door Giacon beslist werd met 10-9. Daarmee stond de Aalsmeerder voor de zesde keer op rij bij de top 8 op de Europese Jeugd Kampioenschappen. Eén keer wist hij zelfs een bronzen medaille te behalen en uiteraard wilde hij dat op zijn laatste EJK evenaren.

Bij de kwartfinale moest hij echter het hoofd buigen voor de Rus Borodachev die uiteindelijk Europees kampioen werd. “Die jongen is niet normaal goed, jammer dat ik hem iets te vroeg op het tableau al tegen kwam, maar ik ben blij dat ik ook dit jaar weer de top 8 behaald heb op het EK in mijn leeftijdscategorie”, aldus Giacon.

In april verschijnt Giacon voor de laatste keer de internationale schermloper bij de jeugd tijdens het WK (U20) in Salt Lake City. Omdat alle kosten door de Nederlandse schermers zelf betaald moeten worden is Giacon een crowdfundingsactie gestart op Talentboek.