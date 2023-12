Damspektakel in De Kwakel

De Kwakel – Afgelopen zaterdagmiddag togen vele donateurs van damclub Kunst en Genoegen naar ‘t Fort voor hun onderling toernooi. Zij zouden muisstil voor veel vuurwerk zorgen, bij toverslag van wedstrijdleider René de Jong verzonken zij in diep gepeins.

Dit resulteerde voor de pauze in een schifting van een meester- en grootmeestergroep. De pauze werd benut om de geesten te verruimen en weer snode plannen te verzinnen. Zo kwam Luc vd Meer op het idee om voor de poedelprijs te gaan. Dit bleek nog een zware kluif maar hij slaagde uiteindelijk in zijn opzet.

De finale ging in de meestergroep tussen Joep Voorn en Peter den Haan. Er was zelfs nog een vluggertje voor nodig om tot een winnaar te komen. Peter mocht victorie kraaien, de heer en dammeester van het Kwakelse Pad mag zijn gebied nu uitbreiden met Het Zwarte Dorp.

Voor de rest van De Kwakel en omstreken werd gestreden in de grootmeestergroep. In de halve finale was er een daverende verrassing. Luuk Smit, de winnaaar van de laatste vier edities, werd door Mike Kouwenhoven verslagen. In de finale moest Mike het vervolgens opnemen tegen Berry Philippa, de revelatie van dit toernooi. Berry kon uiteindelijk voldaan met een tweede plaats naar Kudelstaart, waar hij een jaar lang de damscepter mag zwaaien. Mike mocht voor de vijfde keer zijn naam bijschrijven in de galerij der groten.

Het bleef lang gezellig in ‘t Fort, bij de prijsuitreiking sprak René de wens uit voor het 125-jarig jubileum van K&G te gaan.