Dammers K&G op woelige baren

De Kwakel – Het was nog donker toen de leden van K&G, Wim Konst, Rene de Jong, Fred en Adrie Voorn, afgelopen zaterdagmorgen 7 januari op expeditie gingen. Deze zou uiteindelijk op Texel stranden, waar men de strijd aan ging tegen de dammers van Oosterend, zij stonden op de tweede plaats in de Ereklasse van Noor-Holland. Kapitein Fred beleefde een korte strijd omdat hij zich in het middenspel al liet verrassen door een dodelijke combinatie, 0-2 achter. Stuurman Adrie kwam voordelig uit de opening maar na een verkeerde slag zat er niet meer dan remise in, 1-3. Rene, de jongste dammer van K&G, zette vervolgens als lichtmatroos alle zeilen bij. In een mooie pot laveerde hij langzamerhand naar een voordelige stelling toe. Ook hier kwam er een jammer genoeg remise uit de bus, wel voordeel maar dat leverde geen extra punt op, 2-4.

Het zware geschut bleef nog over, Willem Barentsz zou het zelf moeten klaren. Op Houdini-achtige wijze wist Wim zijn tegenstander steeds te ontlopen, om vervolgens zelf de touwtjes in handen te nemen. Als er niet tot remise was besloten hadden de dammers nu nog op het eiland gezeten. Met een nederlaag en drie voordelige remises ging K&G alsnog eervol naar de haaien, 3-5. Het was alweer donker toen de expeditie in De Kwakel terug keerde. Zij waren een mooie damdag rijker, voldaan gingen zij naar hun eigen behouden thuis terug.