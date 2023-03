Dammers K&G doen stapje terug

De Kwakel – De ereklasse van de provincie NoordHolland bleek een tree te hoog voor de Kwakelse dammers. Maar zij kijken tevreden terug op hun bondsseizoen, in verschillende wedstrijden bood men goed partij en werden er zelfs betere kansen verspeeld. Tegen de topploegen ging K&G diep door het stof, zo ook afgelopen vrijdagavond in ‘t Fort tegen kampioen SNA uit Heerhugowaard. Alleen Adrie Voorn wist een puntje te vergaren en daarmee de TH Voorn-prijs in de wacht te slepen. Deze prijs is vernoemd naar de eerste voorzitter van K&G in 1927 en komt toe aan de dammer die in de bondswedstrijden de meeste punten haalt.

De sneldamtitel van de club is inmiddels ook al vergeven, Fred Voorn is niet meer in te halen. De komende weken worden de competities afgesloten, het kampioenschap van de club is nog niet beslecht. Op woensdagmiddag 5 april komen de dammers nog een keer bijeen om met de jaarvergadering het seizoen af te sluiten. Een toch wel geslaagd seizoen, een leerzaam damjaar in de ereklasse en gezellige dammiddagen in ‘t Fort De Kwakel. Maar bovenal de aanwinst van twee nieuwe leden die het clubje weer een langere adem zullen geven.