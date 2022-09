Dahliaweekend met veel extra’s in Historische Tuin

Aalsmeer – Tijdens het laatste weekend van september staat de dahliateelt in het zonnetje op de Historische Tuin. Kom naar de Tuin en geniet van de dahlia’s die nu in volle bloei staan en neem een kijkje in de historie van de dahliateelt. Er is een gevarieerd aanbod van leuke activiteiten, ook voor kinderen zoals een speurtocht en knutselactiviteiten.

Dahlia Cup voor basisscholen

Het Dahliaweekend wordt donderdagmiddag feestelijk geopend met de uitreiking van de Dahlia Cup. Kinderen van de groepen 7 van de basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart hebben tijdens de zomermaanden dahlia’s in emmers gekweekt. Welke school gaat dit jaar met de Dahlia Cup naar huis? Alle inzendingen zijn het hele weekend te bekijken.

Poppenkastvoorstellingen

Het hele weekend worden er voorstellingen gespeeld door Poppentheater Zelen. Op vrijdag is er om 10.00 uur een speciale voorstelling voor peuters. Op zaterdag en zondag worden er twee voorstellingen gespeeld, om 10.00 en om 1.001 uur met het thema ‘Zeg het met bloemen’.

Extra vroeg open

Tijdens het Dahliaweekend opent de Tuin zaterdag 24 september ’s morgens vroeg om 7.00 uur speciaal voor kunstenaars en creatievelingen die willen komen fotograferen, tekenen, schilderen, in het frisse ochtendlicht.

Laatste dorpswandeling

De laatste dorpswandeling van het seizoen onder leiding van architect Joop Kok vindt eveneens plaats op zaterdag 24 september. De start is om zaterdag 13.00 uur bij de kassa van het museum. De wandeling voert door het oude dorp en duurt vijf kwartier. Deelname kost 5 euro. Een plek reserveren kan door te mailen naar coordinator@historischetuinaalsmeer.nl of door te bellen naar de Historische Tuin: 0297-322562.

Publieke veiling

In het veilinggebouw van het museum kunnen op zaterdag ‘bij afslag’ vers gesneden dahlia’s, maar ook planten, groenten en fruit van de Tuin gekocht worden. De veiling start om 15.00 uur. Iedereen met een toegangsbewijs kan meedoen. De opbrengsten van de veiling komen ten goede aan het onderhoud van het museum.

Lezingen dahliateelt

Op zaterdag en zondag vertelt voormalig tuinchef en vrijwilliger Cees van Dam over de dahliateelt en de geschiedenis van boerderij Dahlia-Maarsen. De familie werd zo genoemd vanwege hun befaamde collectie dahlia’s, waarover de Historische Tuin nu nog steeds beschikt. De lezingen vinden plaats in de veilingzaal op zaterdag om 13.30 uur en zondag om 13.00 en 15.00 uur.

Deelname aan alle activiteiten is kosteloos (met uitzondering van de dorpswandeling). Men betaalt alleen de normale entreeprijs à 6 euro voor het museum. Donateurs, kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang. Kijk voor meer informatie en alle tijden op www.historischetuinaalsmeer.nl