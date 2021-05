Dag van de Arbeid: Rozen van PvdA voor 70+ leden

Aalsmeer – Zaterdag 1 mei vierde PvdA Aalsmeer – Kudelstaart de Dag van de Arbeid. En net als vorig jaar was het een dag met een rouwrand. De rode rozen werden vanaf gepaste afstand overhandigd. En net als vorig jaar lijkt er hoop te gloren. Hoop om weer aan het werk te kunnen. Hoop om weer op bezoek te kunnen. Wat viel dat vorig najaar tegen. Toen corona terugkwam en bleef. Maar dit jaar is er nieuwe hoop: hoop dat de vaccinatie werkt. PvdA leden van 70 jaar en ouder werden verrast met een mooie bos rode rozen. Leden van het bestuur en de fractie brachten ze persoonlijk bij de mensen thuis. Ieder jaar weer is dit voor hen de mooiste klus van het jaar. De rode rozen van Aalsmeerse bodem maakten weer veel reacties los. Helaas bleef het contact weer beperkt tot gesprekken aan de deur, waar vroeger een kop koffie werd gedronken. In de gesprekken was de hoop hoorbaar dat het binnenkort anders wordt. Dat ook de ouderen weer zonder gevaar voor hun gezondheid op stap kunnen gaan. Nogal wat leden waren bezorgd over de partij. Dat het niet was gelukt om na de hoopvolle Europese verkiezingen meer zetels in de Tweede Kamer te halen. Over de opkomst van extreemrechtse partijen, ook in Aalsmeer. Over het gebrek aan woningen voor jong en oud. Maar ze waren ook blij met de resultaten die hun 75 jaar oude partij heeft behaald.

Rozen van fractievoorzitter Jelle Buisma voor oud-wethouder Nico Borgman.

Gemeenteraadsverkiezingen

PvdA Aalsmeer – Kudelstaart is druk bezig met de voorbereidingen van de Gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Er wordt gewerkt aan het verkiezingsprogramma en aan het opstellen van de kandidatenlijst. De partij is op zoek naar mensen met frisse ideeën die willen meehelpen om ook na 2021 in deze snel veranderende gemeente het gedachtengoed van de PvdA uit te dragen. Geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar Pvda.aalsmeer.bestuur@gmail.com.

Politiek bewust

Inwoners kunnen ook deelnemen aan de workshop ‘Politiek bewust’, wie is de baas in de gemeente Aalsmeer, die de gemeente in mei weer organiseert. De workshop vindt plaats op maandag 10 en onderdag 20 mei van 20.00 tot circa 22.00 uur en wordt afgesloten met het bijwonen van de raadsvergadering met een gezamenlijke voorbespreking op donderdag 27 mei vanaf 19.30 uur. Ga voor meer informatie naar de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl. Voor opgave: griffie@aalsmeer.nl