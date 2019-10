D66 blij met vernieuwd Zwanenparkpad

Vinkeveen – Bewoners van Vinkeveen zijn blij met het vernieuwde stukje Zwanenparkpad dat naar het winkelcentrum Zuiderwaard leidt. Alex Stalenberg, fractieassistent van D66 is één van hen: “We hebben twee jaar lang de gemeente moeten waarschuwen dat dit druk gebruikte stukje pad moeilijk begaanbaar was voor kinderwagens of oudere mensen te voet of met rollators. Enorme hobbels en kuilen vormden voor hen gevaarlijke obstakel. Bovendien waren er regelmatig bijna-aanrijdingen met de fietsers die ook van dit voetpad gebruik maken. Nu kan iedereen weer zonder ongelukken boodschappen doen.” Stalenberg heeft nog meer wensen: “Als nu ook nog het traject tot de Scholeksterlaan wordt ingericht voor zowel fietsers als voetgangers is iedereen blij.”