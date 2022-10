Cyclamen voor winkelend publiek in Centrum

Aalsmeer – Zomaar een spontane actie van de ondernemers uit Aalsmeer Centrum dinsdagmiddag 18 oktober. Drie promotiemeiden deelden in het lekkere herfstzonnetje fleurige cyclamen in aardewerken potjes uit aan het winkelend publiek in de Zijdstraat en op de weekmarkt op het Praamplein.

Ze zijn afkomstig van de Historische Tuin waar ze ook opgekweekt werden. Wil je ook zo’n gezellig en weer helemaal hip plantje? Ze zijn nog tot het einde van deze maand, wanneer het museum sluit vanwege het winterseizoen, te koop voor slechts 1,50 euro per stuk.

De mensen, die een cyclaam kregen overhandigd, reageerde vooral blij verrast. Een kleine lieve attentie om mensen te bedanken voor hun komst naar Aalsmeer Centrum en om de pijn te verzachten voor de afsluiting van de Uiterweg en de werkzaamheden in de Zijdstraat.

De ondernemers hebben twee maanden geleden ook de Klant van de Week-actie in het leven geroepen zolang de werkzaamheden duren. Ze overvallen klanten wekelijks spontaan op straat met een leuk cadeautje. Ook deze actie wordt gewaardeerd. Een kleine moeite, een groot gebaar!