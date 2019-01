Cursussen en workshops bij Groei & Bloei

Aalsmeer – Begin januari starten de cursussen en workshops weer bij Groei & Bloei Aalsmeer. Zo start op woensdagavond 30 januari het bloemschikken voor gevorderden en beginners. In de beginners cursus wordt in drie gezellige avonden de beginselen van het bloemschikken geleerd. De gevorderden, ook drie lessen, kopen zelf hun bloemen in en werken hiermee, onder begeleiding van een ervaren bloemenarrangeur, een opdracht uit. Op donderdagavond 10 januari begint bij Groei & Bloei een keramiek cursus. Daar leren cursisten op een ontspannen manier de beginselen van het pottenbakken op een draaischijf, maar ook handvormen behoort tot de mogelijkheden. Op 23 januari begint ook de cursus mandenvlechten. De deelnemers leren van een professionele vlechter hoe van wilgentenen een mand gevlochten kan worden.

Moestuinieren en kleien

Groei & Bloei Aalsmeer organiseert ook dit voorjaar weer verschillende workshops. Op woensdagavond 6 februari gaan dieren in de tuin of balkon verwend worden. Deze avond gaat een vogelvoederplaats/insectenhotel gemaakt worden (zie foto). Geprobeerd wordt om met dennenappels, mos en tonkinstokken insecten te lokken. Insecten zijn belangrijk voor de bestuiving van alle bloemen in de tuin. Met gevuld vogelvet en pinda’s worden de vogels door de winter geholpen. Het schapenwol kan gebruikt worden als nestmateriaal. Het moestuinieren krijgt een vervolg op zaterdagochtend 9 maart met een zaai en verspeen workshop. Dit voorjaar is er ook een losse keramiek workshop. En wel met een bijzondere stooktechniek, Raku. Zaterdagochtend 30 maart kunnen liefhebbers een object kleien die in de aankomende twee weken gedroogd en biscuit gebakken wordt. Op zaterdag 13 april staat vervolgens het glazuren van deze kunstwerken en op een bijzondere manier stoken in open vuur op het programma. Hierdoor ontstaat een bijzonder effect in de glazuur. Op woensdag 8 mei organiseert Groei & Bloei de workshop ‘think pink’. Deze avond staat een mooi werkstuk met bloemen op het programma. En zoals de naam al doet vermoeden, roze is in de hoofdrol. Met moederdag in het verschiet wordt er een gezellige avond van gemaakt met een mooi bloemstuk als resultaat.

Scherpe prijzen

Groei & Bloei is een vereniging zonder winstoogmerk. Hierdoor kunnen de cursussen en workshops aangeboden worden tegen scherpe prijzen. Leden van Groei & Bloei genieten korting op cursussen en workshops en tal van andere activiteiten. Kijk voor meer informatie op de website www.groei.aalsmeer.nl. Voor aanmelden en verdere informatie kunt u ook contact opnemen met Esther Straathof via de mail op groeienbloeicursus@gmail.com of bel 0297-344237. Aanmelden onder vermelding van naam, telefoonnummer en mailadres.