Cursussen Cultuurpunt succesvol afgerond

Aalsmeer – De negen weken durende lessenreeks van Cultuurpunt Aalsmeer zit er weer op. Onder het toeziend oog van ouders werden de muziek-, musical- en DJ lessen afgesloten door middel van een presentatie waarin de leerlingen presenteerden wat zij het afgelopen cursusblok hebben geleerd.

De graffiti cursisten mochten aan de slag met spuitbussen en bij de laatste yogales mochten zelfs de ouders zich van hun meest flexibele kant laten zien en een lesje meedoen. Na de zomervakantie gaat er een nieuw blok van start, waarin diverse nieuwe cursussen zijn toegevoegd. De inschrijvingen zijn vanaf nu geopend.

Een paar keer per jaar organiseert Cultuurpunt Aalsmeer korte, oriënterende cursussen voor basisschoolleerlingen in de naschoolse tijd. In negen lessen maken de leerlingen kennis met de beginselen van een culturele discipline en werken zo toe naar een presentatie.

Na de zomervakantie start Cultuurpunt Aalsmeer weer met een nieuw, kort cursusblok. De lessen vinden plaats op diverse locaties in Aalsmeer en Kudelstaart. Onder andere bij De Werkschuit, in Place2Bieb en in De Oude Veiling/Cultuurpunt Aalsmeer aan de Marktstraat.

3D printen en boetseren

Nieuw zijn dit keer de cursussen Nieuwe Media, waarin de cursisten kennismaken met stopmotion, 3D printen en fotografie en Creatieve Vorming, waarbij de cursisten gaan boetseren. Uitgebreide informatie over de cursussen, zoals dag, tijd en locatie, is te vinden op de website van het Cultuurpunt, evenals het inschrijfformulier.

Wilt u uw kind opgeven voor een van de cursussen, maar is er een financiële drempel? Dan kunt u een beroep doen op het Jeugdfonds Sport en Cultuur Aalsmeer. Kijk op www.jeugdfondssportencultuur.nl of neem contact op met de directeur of leerkracht van de basisschool van uw kind.