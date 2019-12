Cursus Digisterker in de bibliotheek

Aalsmeer – De belastingaangifte komt er weer aan en voor wie hier digitaal nog niet helemaal uitkomt, organiseert Bibliotheek Aalsmeer de 4-delige cursus Digisterker.

De cursus Digisterker is bedoeld voor mensen die al wel enige ervaring met de computer hebben, maar die nog wat onzeker zijn in het online regelen van overheidszaken als belastingaangiftes of het aanvragen van verschillende soorten toeslagen.

De cursus start op woensdag 15 januari en vindt tot en met woensdag 5 februari op vier woensdagmiddagen plaats van 10.00 tot 12.00 uur. Met deze cursus op zak ga je voortaan zelfstandig aan de slag met het regelen van je overheidszaken online. Geen onzekerheid meer over welke formulieren je nodig hebt en waar je die kunt vinden en een hoop tijdsbesparing doordat je niet meer heen en weer naar het gemeentehuis hoeft.



Meer informatie over de cursus is te vinden op de website van de Bibliotheek www.debibliotheekamstelland.nl. De cursus is gratis, aanmelden kan via e-mail: secretariaat@debibliotheekamstelland.nl