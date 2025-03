Cultuurcafé bij Cultuurpunt Aalsmeer

Aalsmeer – Ben je actief in de cultuursector of heb je een passie voor kunst en creativiteit? Mis dan het Cultuurcafé op vrijdag 21 maart niet! Cultuurpunt Aalsmeer nodigt je uit voor een inspirerend Cultuurcafé in De Oude Veiling. Een laagdrempelige vrijdagmiddagborrel waar cultuurmakers, organisatoren en andere geïnteresseerden samenkomen om ideeën te delen en elkaar te versterken.

Tijdens dit Cultuurcafé onthult het Cultuurpunt ook de poster die speciaal is gemaakt om de lokale koren in het zonnetje te zetten! Er komt live muziek, tijdens de gesprekstafel praten de aanwezigen over hoe culturele organisatie meer publiek zouden kunnen bereiken en zichtbaar weten te blijven. Verder natuurlijk netwerken en een borrel.

Ontmoet andere cultuurmakers in een ontspannen setting. Het Cultuurcafé is van 16.00 tot 19.00 uur. Adres: Marktstraat 19. Aanmelden kan via de website van Cultuurpunt Aalsmeer.

Foto: Netwerken tijdens het Cultuurcafé (foto aangeleverd).