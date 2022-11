Cultuurbus rijdt scholen naar culturele uitjes

Aalsmeer – Sinds april 2022 kunnen alle basisscholen in Aalsmeer gebruikmaken van busvervoer voor culturele uitjes. Alle groepen kunnen tot en met juni 2023 één keer gebruikmaken van de Cultuurbus. Met de Cultuurbus kunnen zij naar diverse culturele instellingen in de regio Amstelland en Amsterdam vervoerd worden. Tot nu toe hebben 30 groepen van vijf verschillende basisscholen in Aalsmeer gebruik gemaakt van de Cultuurbus.

Vanwege de corona-maatregelen hebben de leerlingen de afgelopen jaar minder culturele instellingen bezocht. Daarnaast is het vervoer naar culturele instellingen voor veel scholen vaak een belemmering vanwege de grote organisatie en hoge kosten. Om de scholen hierin te ondersteunen is de Cultuurbus ingezet. De Cultuurbus wordt vanuit de gemeente Aalsmeer gefinancierd vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Met de Cultuurbus bezoeken de leerlingen voorstellingen, rondleidingen en volgen ze workshops bij bijvoorbeeld Amstelveens Poppentheater, Bibliotheek Amstelland, Platform C, Scheepvaartmuseum, Concertgebouw, Rijksmuseum of het Tropenmuseum.

De organisatie van de Cultuurbus is in handen van Cultuureducatie Amstelland en via de website van deze organisatie kunnen scholen de Cultuurbus reserveren. De afgelopen weken werd de Cultuurbus ingezet voor de kleutergroepen. Met de Cultuurbus bezochten zij in het Amstelveens Poppentheater de voorstelling Reismuis.

Foto De Cultuurbus