Cultureel plezier tijdens stakingsdag

Aalsmeer – Het bleef tot het laatste moment onzeker of de landelijke staking door zou gaan, maar afgelopen woensdag 6 november besloot het onderwijs dit toch door te zetten. Cultuurpunt Aalsmeer besloot daarom een culturele dag voor kinderen uit groep 3 tot en met 5 te organiseren met tal van leuke activiteiten in en rondom De Oude Veiling. Een dag vol plezier en gezelligheid.

De ochtend begon creatief. Met wasknijpers, karton en stiften werden er vissen en krokodillen geknutseld. Het bleek nog best lastig om scherpe tandjes te knippen. Na bijna een uur in concentratie te hebben gewerkt, konden de kinderen lekker losgaan bij een dansworkshop en toen was het alweer tijd voor de lunch. Restaurant De Oude Veiling verzorgde als verrassing patatjes.

Lekker losgaan bij een dansworkshop.

Na oud-Hollandse spelletjes te hebben gespeeld werd in de bibliotheek het boek ‘Draak Dries en de vliegende dokters’ voorgelezen. Vol verwondering luisterden de kinderen naar het spannende verhaal. Als afsluiting werd er nog lekker muziek gemaakt op de cultuurzolder van het Cultuurpunt, waarbij de kinderen allerlei instrumenten konden uitproberen. Het was een heel geslaagde dag.

Urban Arts project

Het Cultuurpunt organiseert in de maand november nog meer cultureel vermaak voor basisschoolleerlingen. Zo volgen de groepen 7 van OBS Kudelstaart, Samen Een en De Graankorrel de komende weken het Urban Arts project, waarin zij workshops rap, streetdance en graffiti aangeboden krijgen. Na afloop van de workshops mogen zij zich inschrijven voor een vervolgles naar keuze in één van deze disciplines.