Crowdfunding actie voor Ruud Spring in ’t Veld

Aalsmeer – Ruud Spring in ‘t Veld is bijna 53 jaar en woont met zijn vrouw Claudia en hond Senna in Aalsmeer. Sinds 1998 heeft Ruud MS oftewel Multiple Sclerose. Dit is een auto imuumziekte die ervoor zorgt dat signalen vanuit de hersenen niet meer aankomen waar ze zouden moeten aankomen. Hierdoor verdwijnt de aansturing van bijvoorbeeld armen en benen, waardoor je langzaam aan dus verlamd raakt en steeds minder zelf kunt doen. Nu zo’n 23 jaar heeft Ruud MS. “In de beginjaren merkte ik er nog vrij weinig van en had behalve wat tintelingen in mijn handen niet zoveel andere klachten. In de loop der jaren is het echter steeds slechter gegaan”, vertelt hij.

Tot vorig jaar januari kon Ruud zich ondanks dat hij toen al niet meer kon lopen zich toch nog redelijk zelfstandig redden. Voor binnen had hij een kleine scootmobiel en kon zelfstandig vanuit zijn scootmobiel op de bank gaan zitten. Ook had hij een speciaal bed waarmee hij zelf in en uit bed kon komen. Voor buiten had Ruud een grote scootmobiel waarmee hij regelmatig op pad ging buiten en de hond nog kon uitlaten. Of boodschappen doen. “Dit gaat nu allemaal niet meer. Vorig jaar januari veranderde alles voor mij in de slechte zin”, vervolgt hij z’n verhaal. “In de avond stapte ik in bed en toen in ik de morgen op wilde staan, kon ik vervolgens niets meer bewegen. Vanaf dat moment heb ik overal hulp bij nodig. Zoals het aan- en uitkleden, douchen, naar de wc gaan, in en uit bed en sinds die tijd maak ik ook gebruik van een elektrische rolstoel. Deze is helemaal op mij aangepast met een speciaal op maat gemaakte stoel. Hij kan omhoog, omlaag kantelen, etc. Maar helaas is zo’n luxe rolstoel toch geen vervanging van een beetje zelfstandigheid.

Om hopelijk het proces stop te zetten en misschien een klein beetje herstel, zodat ik weer wat meer zelfstandigheid krijg, wil ik naar Moskou voor een stamceltherapie behandeling.” Deze behandeling wordt nu in Nederland alleen aan leukemie patiënten gegeven en krijgt men deze behandeling ook vergoed. Maar voor MS is dit nog geen gangbare behandeling in Nederland. En daarom moet men hiervoor uitwijken naar het buitenland.

Ruud: “In verschillende landen wordt deze behandeling gegeven, maar ik heb gekozen voor Moskou vanwege de lange ervaring daar met deze behandeling. Ik heb altijd goed voor mijzelf kunnen zorgen en heb zoveel mogelijk zelf bekostigd, ook voorzover dit niet vergoed wordt door de verzekeraar of een PGB of de gemeente. Echter voor deze behandeling is alles bij elkaar, behandeling en verblijf daar, veel geld nodig, dat wij niet zo een, twee, drie bij elkaar kunnen krijgen. Daarom hebben wij een crowdfunding actie op touw gezet. Om hopelijk een deel van het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen. Wij hopen dat jullie ons daarbij willen helpen, zodat wij in november naar Moskou kunnen voor deze laatste strohalm.” Ruud en Claudia hopen op (financiële) medewerking van inwoners, zodat Ruudhopelijk weer een wat zelfstandiger leven kan gaan leiden. Kijk voor meer informatie en doneren op

https://www.doneeractie.nl/stamceltherapie-in-moskou-tegen-ms/-51214