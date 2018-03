Crowdfunding actie Kunstkast Aalsmeer

Aalsmeer – Kunstkast Aalsmeer is een crowdfunding actie begonnen om haar werk ook dit jaar door te kunnen zetten. Met hulp van diverse schilderliefhebbers en kunstenaars zijn vorig jaar meer dan twintig elektriciteitskasten omgetoverd van ‘grijze muizen’ in kleurige objecten. Her en der in de gemeente zijn de kunstkasten te vinden en er is veelal alom waardering voor deze kunstige opleving van het straatbeeld.

In de Ophelialaan is onlangs een nieuwe kunstkast bijgekomen. Een grijze kast met graffiti is door Mariëlle Wegman veranderd in een blauwe blikvanger met hierop een zwarte kat die knipoogt. Heel leuk! Kunstkast Aalsmeer wil hiermee verder. Om meer kunst op straat te kunnen presenteren, is geld nodig en u/jij kunt helpen met een (kleine) gift.

Doneren kan via https://voorjebuurt.nl/kunstkast