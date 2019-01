Creatief aan de slag bij de Werkschuit

Aalsmeer – Op zaterdag 19 januari organiseert de Werkschuit haar jaarlijkse open huis en presenteert het nieuwe creatieve cursusaanbod. Belangstellenden zijn deze dag van 13.00 tot 16.00 uur welkom in het creatief centrum aan de Oosteinderweg 287-f. Voor de kinderen, die zich op deze dag inschrijven, is er een leuke attentie. En natuurlijk staan voor alle bezoekers koffie, thee en limonade met wat lekkers klaar.

Creatieve vorming en Tekenatelier

Voor alle jeugdige inwoners biedt de Werkschuit een gevarieerd cursusaanbod. Zo is er Boetseren voor jongeren op maandagmiddag (16.00 tot 17.00 uur) en kan op woensdagmiddag deelgenomen worden aan het Teken-atelier voor jongeren vanaf 9 jaar (13.30 tot 15.00 uur) en voor kinderen vanaf 6 jaar (15.30 tot 17.00 uur) of de cursus Creatieve vorming voor kinderen (15.30 tot 17.00 uur). Het Tekenatelier voor kinderen en jongeren vindt ook op zaterdag plaats, zowel in de ochtend (10,15 tot 11.45 uur) als begin van de middag (12.00 tot 13.30 uur.

Schilderen, edelsmeden en fotograveren

Ook volwassenen kunnen bij het creatieve centrum deelnemen aan verschillende cursussen, zoals: Portretschilderen en edelsmeden op maandag, speksteen objecten en beeldhouwen op dinsdag, Leer de Werkschuit kennen op woensdag (start 13 maart), creatief naaien met de machine en boetseren met klei op donderdag en vrijdag en een fotocursus op zaterdagochtend. Het nieuwe cursusseizoen start vanaf 28 januari. Kijk voor meer informatie, cursustijden en inschrijving op www.werkschuit-aalsmeer.nl. Voor telefonisch contact kan gebeld worden met Marion de Jong 06-11864861 of Margot Tepas 06-12459347. Folders van het cursusaanbod liggen bij supermarkten en boekhandels in Aalsmeers en Kudelstaart.

Kinderpartijtjes

De Werkschuit organiseert overigens ook creatieve kinderpartijtjes voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar. Ga voor meer inlichtingen naar de website: www.creatieve-kinderpartijtjes.nl