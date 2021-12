Corona zelftests bezorgd bij de Voedselbank

Aalsmeer – Tijdens de laatste raadsvergadering van 2021 nam de raad een motie aan om de mensen uit Aalsmeer en Kudelstaart die gebruikmaken van de Voedselbank te voorzien van corona zelftests. Wethouder Zorg Wilma Alink heeft de tests samen met indiener van de motie, PvdA-raadslid Jelle Buisma, op woensdag 22 december bezorgd bij de Voedselbank.

Veiligheid en gezondheid

Tijdens de feestdagen zullen veel mensen bezoekers ontvangen of zelf op bezoek gaan. Het advies is om voor je ergens naartoe gaat of mensen ontvangt een zelftest te doen. Testen helpt tegen verspreiding van het coronavirus. Wethouder Alink: “Voor mensen die moeite hebben om financieel rond te komen, is zo’n test weer een extra kostenpost. Ik ben blij dat de raad dit onwenselijk vond en we dit nu zo kunnen organiseren met de Voedselbank. Veiligheid en gezondheid staan altijd voorop en we hopen dat al onze inwoners veilig en gezond de feestdagen doorkomen.”

Hele jaar door

De Voedselbank Aalsmeer en Kudelstaart staat niet alleen tijdens de feestdagen klaar voor inwoners die dat nodig hebben. Het hele jaar door stellen de vrijwilligers van de Voedselbank voedselpakketten samen. Dit gebeurt door inzameling bij supermarkten, maar ook met behulp van financiële donaties of bijvoorbeeld het inzamelen van cadeaukaarten.

Doneren of helpen

Wilt u de lokale Voedselbank ook helpen? Dat kan. Als u voedingsmiddelen aan de Voedselbank wilt schenken, kunt u een mail sturen naar: voedseldonatie@voedselbankaalsmeer.nl. De Voedselbank is een ANBI-instelling, dus financiële giften zijn aftrekbaar. Kijk voor alle informatie over wat u/jij kunt doen op: http://www.voedselbankaalsmeer.nl/wp/hoe-kan-ik-helpen.

Foto: Voedselbank-voorzitter Koos Koelewijn met raadslid Jelle Buisma en wethouder Wilma Alink.