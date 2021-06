Corona-vaccinatielocatie GGD in Amstelveen

Amstelland – De GGD Amsterdam Amstelland opent op donderdag 1 juli een nieuwe corona-vaccinatielocatie in Amstelveen aan de Bovenkerkerweg 6-8. Deze plek is gekozen vanwege de goede bereikbaarheid voor automobilisten en de centrale ligging bij Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn. Naast de NDSM-Loods in Noord, de RAI in Zuid, de Calandhal in Nieuw West en AFAS in Zuid-Oost is dit de vijfde vaccinatielocatie voor de regio Amsterdam-Amstelland.

De GGD start op de nieuwe locatie met 450 vaccinaties per dag. Het vaccineren gebeurt op deze locatie 6 dagen per week van 08.30 tot 16.00 uur. De andere locaties in de regio zijn zeven dagen per week open van 08.00 uur tot 20.00 uur. De GGD gaat er van uit dat de locatie in Amstelveen tot 1 september 2021 voor vaccinaties gebruikt gaat worden.

Het vaccineren vindt uitsluitend plaats op uitnodiging. Die uitnodiging ontvangen mensen per post via het RIVM, waarna ze zelf een afspraak kunnen maken. Alleen mensen die een afspraak hebben om gevaccineerd te worden, kunnen naar binnen. Er is voldoende parkeergelegenheid voor automobilisten; er zijn verkeersregelaars aanwezig om het extra verkeer in goede banen te leiden.

Meer informatie?

Vragen over deze vaccinatielocatie? Neem dan contact op met de GGD Amsterdam via (020) 555 52 02. Bezoek ook de pagina Meest gestelde vragen over coronavaccinatie van de GGD Amsterdam.