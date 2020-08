Corona-besmettingen in Aalsmeer verdubbeld: 9

Aalsmeer – Vorige week werd Nederland nog fors op de vingers getikt door premier Mark Rutte en minister Hugo de Jong. Nederland mag klaar zijn met corona, het virus is nog niet klaar met besmetten. De besmettingshaarden bleken vooral te ontstaan bij familie- en vriendenfeestjes en dus werd nadrukkelijk gesteld dat een huishouden maximaal zes gasten mag ontvangen. De extra regel blijkt baat te hebben gehad, want het RIVM is deze week een stuk positiever gestemd.

Het coronavirus grijpt weliswaar nog driftig om zich heen, maar het aantal besmette personen is dalende. Bleken vorige week na 100.000 testen in totaal 4.000 mensen besmet. Deze week is het aantal testen opgevoerd (140.000) en werd bij 3.588 personen vastgesteld dat zij dragers zijn van het coronavirus. Er liggen momenteel 38 personen op IC’s en 120 corona-zieken op andere afdelingen in ziekenhuizen.

In Aalsmeer deze week geen daling qua aantal besmettingen, maar zelfs juist een verdubbeling: Van 4 naar 9 (28.2 per 100.000 inwoners). Ook in Amstelveen een stijging van vijf besmettingen: van 54 naar 59 (64.4 per 100.000). In Uithoorn deze week geen nieuwe besmettingen: was 9 is 9 (30.5 per 100.000).

De regels blijven gelden: Hou 1,5 meter afstand, was regelmatig de handen, hoest en niest in de elleboog en blijf bij verkoudheidsklachten thuis. Samen tegen corona!