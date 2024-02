Cor en Fay weten publiek bij Bob te betoveren

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Wat een prachtige mensen stonden er zondag 4 februari op het podium in de grote zaal van De Oude Veiling! Twee gedreven artiesten die in staat zijn noten en tekst tot een ongekende schoonheid te verheffen. Cor Bakker de alleskunner, een pianist die gouden handen heeft en met humor zijn publiek weet te verleiden. En dan zangeres Fay Claassen, wat zij met haar prachtige stem kan doen, het is betoverend mooi. Zij is een terechte Toverfee! Zondag bij Bob werd weer een feestje. “Voor mij is dit voedsel voor de ziel”, was een opmerking vanuit het publiek.

Rozen uit Equador

‘Ach wat prachtig al die rozen.’ Eigenlijk zijn alle artiesten altijd weer diep onder de indruk van de podium aankleding waar de rozen uit Equador een zeer voorname rol spelen. Laat dat maar aan gastheer Bob over. Deze keer had hij helemaal iets ludieks bedacht. Voor de pauze begon, kreeg de Toverfee van deze middag handenvol rozenblaadjes over zich heen gestrooid. Gelukkig was fotograaf Kick aanwezig om dit vast te leggen.

Van vleugel tot ‘piepkast’

Cor Bakker had niet alleen de onder prachtige rozen bedolven vleugel tot zijn beschikking maar wist op zijn meegenomen ‘piepkast’ – een eigen gekozen ietwat oneerbiedige benaming voor een instrument dat gitaar, viool, zelfs een heel orkest kan laten horen en als klap op de vuurpijl ook mee kan ‘zingen’. Cor is tevens een virtuoze verhalenverteller, dan wordt er geluisterd en is het even helemaal stil. Zoals bij ‘Old Friends’, een hommage die de wereldberoemde mondaccordeonist Toets Tielemans schreef voor zijn vader. Het leverde prachtige poëzie op. Wie Toets zegt denkt onmiddellijk aan de film ‘Turks Fruit’. Fay wist dat ook weer mooi te vertolken evenals ‘My Funny Valentine’. Fabuleus was hoe Cor en Fay samen Ramses Shaffy eerden. “Moeten wij al naar huis?” Een retorische vraag waarvan het antwoord duidelijk was. Er werd met zoveel gespeeld, gesproken en gezongen. “Wij laten ons horen” en het publiek was een goede verstaander. Als dank klonken de woorden “Ik sluit jullie in mijn hart.”

Na het optreden van ‘Zondag bij Bob’ zitten Fay en Cor in de harten van de aanwezigen.

Foto: www.kicksfotos.nl